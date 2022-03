Calciomercato Napoli: “Nuno Mendes offerto al Napoli per una cifra ‘ridicola’. Ci vuole conoscenza per certi affari”

Nuno Mendes terzino sinistro ora al PSG era stato offerto al Napoli circa un anno fa, a rivelarlo è il procuratore Giuseppe Cannella. A Radio Punto Nuovo, l’agente porta alla luce un retroscena di mercato: “Nuno Mendes? Noi facciamo un lavoro di proporre in base alla conoscenza. Dopo ci sono i direttori, le società che valutano le caratteristiche dei giocatori in base alla rosa. Un anno fa Nuno Mendes è stato proposto a Lazio e Napoli, per un costo di circa 10 milioni. Poi sta alle società valutarne la fattibilità. Magari, visto come quinto e non come terzino, non faceva al caso del Napoli che valutava in maniera più importante la fase difensiva. Se segui dei calciatori, non siano i 20 milioni di Theo Hernandez ma i 10 di Nuno Mendes, un 2003 che aveva già tanta esperienza allo Sporting Lisbona, parliamo di conoscenze“. Nuno Mendes attualmente è valutato 40 milioni di euro da transfermarkt.

Cannella poi aggiunge: “Per fare questo lavoro ci vuole anche personalità. Se in Mendes riconosci prospettiva per il costo che ha vai dalla proprietà e ti imponi. Altrimenti sei un dipendente aggiusta situazioni. A me è stato detto che il calciatore non sterzava non in fase difensiva. Anni fa ho proposto anche Mendy che ora è al Real Madrid, per molto meno. Al Napoli, al Torino che aveva un direttore che poi è andato alla Roma. A certi livelli per tutti parla il curriculum. Se sei abituato a vedere giocatori di categorie inferiore fai fatica a riconoscere quelli di qualità. Non perché non li conosci ma perché la tua storia dice questo“.