Calciomercato Napoli: Manna punta Ugarte del PSG e Dovbyk del Girona

Calciomercato Napoli: Manna punta Ugarte del PSG per il centrocampo e Dovbyk del Girona per l’attacco. Restyling profondo per tornare competitivi.

NAPOLI – Il nuovo direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Due nomi caldi sul taccuino del dirigente sono Manuel Ugarte del Paris Saint-Germain e Artem Dovbyk del Girona.

Ugarte nel mirino del Napoli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Manna avrebbe individuato nel centrocampo una delle criticità della squadra e sarebbe pronto a intervenire con un restyling profondo. Tra i profili che piacciono al Napoli c’è proprio Ugarte, centrocampista uruguaiano classe 2001 attualmente in forza al PSG.

Nonostante il valore e le qualità del giocatore, il rapporto con l’allenatore Luis Enrique non sembra essere idilliaco, una situazione che potrebbe favorire il Napoli nella trattativa. Il club partenopeo, inoltre, starebbe seguendo con interesse anche Marco Brescianini, 24enne tuttofare del Frosinone e vera rivelazione dell’ultima stagione.

Dovbyk-Napoli: le ultime

Per quanto riguarda l’attacco, il nome caldo è quello di Artem Dovbyk del Girona. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante ucraino vedrebbe di buon occhio un’esperienza in Serie A e sarebbe felice di approdare al Napoli.

Tuttavia, resta da sciogliere il nodo legato alla partecipazione del club di Aurelio De Laurentiis alle coppe europee, considerando che il Girona si è qualificato ufficialmente alla prossima Champions League. Dovbyk, rispetto ad altri profili seguiti dal Napoli come David e Gimenez, avrebbe un prezzo di mercato più abbordabile e un ingaggio meno oneroso.

L’interesse per Dovbyk si inserisce nel contesto della probabile partenza di Victor Osimhen, corteggiato da Chelsea e PSG. Il Napoli, dunque, si sta muovendo con anticipo per trovare un sostituto all’altezza del nigeriano e garantire al nuovo allenatore una rosa competitiva.

Manna, insediatosi ufficiosamente solo pochi giorni fa, sembra avere le idee chiare su come intervenire sul mercato. I tifosi partenopei, dopo una stagione deludente, sperano che il nuovo direttore sportivo sappia portare a Napoli i rinforzi giusti per tornare a lottare per traguardi ambiziosi.

