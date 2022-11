Calciomercato Napoli la Next Gen: la lista di Giuntoli in stile Kvaratskhelia

Il Napoli è impegnato a costruire la squadra del futuro, Giuntoli segue tanti giovani sul calciomercato per rinforzare la rosa di Spalletti.

Anche ora che il club azzurro ha meno bisogno di rinforzi la macchina dello scouting non si ferma. Perché le occasioni vere sul calciomercato si fanno quando non c’è bisogno di comprare. Il Napoli ha la forza di contrattare, di capire se quel giocatore è utile dal punto di vista tecnico-tattico ed economico ed eventualmente decidere di comprare o di declinare, perché non ha impellenza di un acquisto.

Attualmente è questo il vantaggio degli azzurri che ha una rosa completa, a cui al massimo servirebbe qualche piccolissimo ritocco. Perché un sostituto con caratteristiche più simili a Lobotka non farebbe male. Così come potrebbe servire mandare Zanoli a giocare e prendere un altro esterno destro che faccia riposare Di Lorenzo. Ma sono contorni e non necessità.

Calciomercato Napoli: i giovani seguiti da Giuntoli

Il Mattino fa sapere che il direttore sportivo del Napoli ha diversi nomi di giovani interessanti sul taccuino. Il quotidiano partenopeo scrive che lo scouting del Napoli è “senza sosta. L’operazione Kvara è maturata, per dire, proprio di questi tempi. E ha avuto un accelerata dopo la guerra scoppiata nell’Europa orientale. Dunque, Giuntoli e Pompilio che sondano soprattutto la serie A. Nella lista: Vicario, Parisi, Baldanzi, Carnesecchi, Josh Doig, Frattesi e Armand Laurienté. Nel Lucerna c’è il 20enne Ardon Jashari che pure è nell’elenco di quelli che piacciono e non poco. Ovviamente, operazioni con vista sul futuro“.

La lista di Giuntoli per il calciomercato del Napoli è bella corposa, ma è chiaro che il direttore sportivo è più che capace di tenere alcuni nomi blindati e segreti. Lo fece proprio con Kvaratskhelia, seguito da tempo, ma con l’affare che andò in porto in gran segreto.