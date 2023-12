Calciomercato Napoli, previsti 3-4 acquisti a gennaio per rinforzare la squadra e provare a raddrizzare una stagione finora deludente.

Il Napoli è pronto ad intervenire sul calciomercato di gennaio per rinforzare la rosa ed invertire il trend negativo di questa prima parte di stagione. Secondo il Corriere dello Sport, il club azzurro effettuerà 3-4 acquisti nella finestra di riparazione.

L’obiettivo è riparare agli errori del mercato estivo e acquistare quei giocatori necessari a raddrizzare una stagione finora deludente rispetto alle aspettative. Fondamentale sarà coprire alcuni ruoli chiave come la difesa e il centrocampo.

La strategia di De Laurentiis si concentra sull’aggiunta di 3-4 giocatori in ruoli chiave, una mossa per invertire la rotta di una stagione finora al di sotto delle aspettative. Oltre agli acquisti, il club è anche impegnato nella gestione dei rinnovi contrattuali, un fattore che influisce sulla stabilità e l’armonia dello spogliatoio.

La necessità di interventi sul mercato diventa ancora più pressante considerando le assenze di Anguissa e Osimhen, impegnati in coppa d’Africa. Queste defezioni richiedono una risposta immediata per mantenere la squadra competitiva sia in campionato che nelle competizioni europee.

Il Napoli, quindi, si appresta a un gennaio intenso, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e rilanciare le proprie ambizioni. Gli occhi dei tifosi azzurri sono puntati sulle mosse di De Laurentiis e sulla capacità del club di trasformare questa finestra di mercato in un trampolino di lancio per il resto della stagione.