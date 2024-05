Il Napoli è già proiettato alla prossima sessione di calciomercato estivo, con l’obiettivo di rinforzare l’organico in vista della nuova stagione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, una delle priorità sarà l’acquisto di un nuovo difensore centrale.

Tra i nomi che circolano, spicca quello di David Hancko, slovacco classe 1997 del Feyenoord. Il giocatore sarebbe attualmente il primo della lista dei potenziali obiettivi del Napoli per rinforzare il reparto arretrato.

L’interesse per Hancko non arriverebbe solo dalla “segnalazione” di Francesco Calzona, ex calciatore e oggi opinionista originario della Slovacchia. Il difensore convincerebbe infatti a prescindere per le sue qualità, come sottolinea il quotidiano partenopeo.

Tuttavia, la trattativa potrebbe non essere delle più semplici. Il Mattino avverte che il Napoli non sarebbe disposto a spendere 30 milioni di euro o più per Hancko, una cifra che il Feyenoord potrebbe invece chiedere per lasciar partire il proprio gioiello.

Non è da escludere, inoltre, che il Napoli possa virare su altri obiettivi qualora le richieste economiche per Hancko dovessero risultare eccessive. Tra le alternative prenderebbero quota i nomi di Buongiorno del Torino e di altri profili ancora non emersi.

Per Buongiorno, però, si profilano difficoltà simili. Il Torino di Cairo non sembrebbe disposto a cederlo per meno di 40 milioni di euro, una valutazione giudicata troppo alta dal Napoli.

La caccia al nuovo difensore è quindi appena iniziata in casa azzurra. Con l’arrivo del nuovo allenatore, il club partenopeo definirà le priorità e le strategie per rinforzare il reparto arretrato, con Hancko che al momento rimane il primo obiettivo concreto.