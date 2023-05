Calaiò: “Higuain migliore di Osimhen, ecco perché”

Calcio Napoli ultime notizie – Emanuele Calaiò mette a confronto Cavani, Higuain, Osimhen e Mertens tra i migliori bomber del Napoli.

L’ex attaccante del Napoli ai microfoni di Radio Goal dice: “Osimhen ha dimostrato di avere grandissime motivazioni, voleva vincere la classifica marcatori e praticamente ci è riuscito (25 gol fino ad ora, Lautaro ne ha 21 ad una giornata dalla fine). Sicuramente dopo Haaland è uno degli attaccanti più forti d’Europa“.

Poi Calaiò mette a confronto quattro grandi attaccanti del Napoli: “Tra Higuain, Mertens, Cavani o Osimhen personalmente scelgo l’argentino. Higuain oltre il record di gol, credo che sia l’attaccante che negli ultimi dieci anni ha fatto la differenza a Napoli, per me il più forte. È un numero dieci che faceva la punta centrale, uno che riusciva a stare spalla alla porta, dialogare con i compagni, creare gioco e fare gol senza alcun problema.

Higuain ha fatto gol in tutti i modi, è un attaccanti completano. Cavani ad esempio è più punta centrale, ma ha meno tecnica. Così come Osimhen, devastante dal punto di vista fisico, ma come tecnica non si può accostare all’argentino. Mertens, invece, non lo considero un attaccante centrale, è uno falso nove, anche se ha dimostrato di saper far gol“.