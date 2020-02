Cagliari-Napoli: recupero Insigne, Mertens scalpita. Ultime di formazione

La probabile formazione del Napoli che affronta il Cagliari vede il recupero di Insigne. In attacco Mertens può giocare titolare, fuori Meret e Koulibaly.

Mertens scalpita, vuole giocare titolare anche con il Cagliari. Il Napoli recupera Insigne e Gattuso potrebbe riproporre il trio ‘sarriano’ con Callejon. Il capitano del Napoli si è ripreso velocemente dall’infortunio che lo aveva tenuto fuori contro l’Inter, mentre ieri Milik ha dovuto lavorare a parte e quindi potrebbe andare in panchina. Cagliari è una delle vittime preferite di Mertens a cui ha segnato ben 9 gol. Meret e Koulibaly molto probabilmente resteranno fuori dalla formazione titolare. Il difensore del Senegal ha un “risentimento all’inguine che lo costringe a lavorare poco e male” scrive il Corriere dello Sport, mentre per Meret c’è anche un fastidio muscolare che non gli permette di allenarsi al meglio. Spazio dunque ad Ospina e Maksimovic nel reparto difensivo.

Cagliari-Napoli probabile formazione

I giochi in difesa per il Napoli sembrano già fatti con Manolas titolare con Maksimovic e con i ‘soliti’ due esterni: Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo si gioca un bel duello con Fabian Ruiz che sfida Lobotka ed Elmas. Lo slovacco parte alla pari con il macedone, che pure sta facendo vedere delle ottime cose ed ha guadagnato tanto spazio nelle idee di Gattuso. Dopo la partita con l’Inter ed il gol ritrovato è difficile, però, rinunciare a Fabian Ruiz. Lo spagnolo con ogni probabilità sarà titolare insieme con Demme e Zielinski. Con questo assetto il Napoli ritrova il 4-3-3 ben sapendo di non poter fare la stessa partita accorta messa in atto contro l’Inter. Il Cagliari è squadra ferita che da 9 partite non vince, ma resta comunque un avversario ostico anche se dovrà fare a meno di Nainggolan per squalifica. In mezzo al campo Maran ritrova Rog che potrebbe però andare in panchina.