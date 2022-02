Cagliari-Napoli: Probabili formazioni, Spalletti cambia modulo?

Cagliari e Napoli si sfidano per la 26ª giornata di Serie A. Spalletti pensa al cambio modulo. Mazzarri deve fare a meno di Lovato.

Il Cagliari sfida in casa il Napoli nel posticipo del lunedì della 26ª giornata di Serie A. Luciano Spalletti molto probabilmente opterà per il cambio di modulo, per sopperire alle tante assenze per infortunio. Si va verso un 3-4-2-1: le novità più importanti sono in attacco con Petagna in vantaggio su Osimhen, ma anche a centrocampo con la coppia Demme-Zielinski.

Lorenzo Insigne non è partito per Cagliari e si aggiunge alla lista degli indisponibili che già vedeva Anguissa, Politano, Lozano, Lobotka e Tuanzebe. Fabian Ruiz si è allenato ma potrebbe aver bisogno di essere gestito: ecco quindi che prende piede l’ipotesi Mario Rui-Demme in mezzo al campo. In questo caso Juan Jesus verrebbe impiegato come quarto di sinistra in difesa.

Esiste anche l’ipotesi di difesa a tre con Di Lorenzo e Mario Rui esterni di centrocampo e Zielinski accanto a Demme in mediana. Ounas ed Elmas agirebbero alle spalle della prima punta. Osimhen non sta benissimo, ha svolto un lavoro precauzionale e Petagna (in ballottaggio con Mertens) sarebbe il riferimento offensivo, supportato dal trio Ounas-Zielinski-Elmas se invece verrà confermato il 4-2-3-1