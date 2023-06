Bugo Contro Napoli: “Non Sapete Nemmeno Vincere”

Il cantante Bugo, noto tifoso della Juventus, si sfoga su Twitter contro i tifosi di Inter, Napoli e Milan, affermando che non sanno godersi le vittorie. La sua dichiarazione ha suscitato molte reazioni tra i supporter.

CALCIO NAPOLI. Il cantante e tifoso juventino, Bugo, non è nuovo a dichiarazioni controverse. Questa volta, l’artista si è rivolto ai tifosi delle altre squadre con un lungo sfogo su Twitter, che ha suscitato molte reazioni tra i supporter del calcio italiano.

Bugo è spesso preso di mira dai tifosi anti-juventini, che lo inondano di commenti e messaggi sui social media. Ma l’artista ha deciso di rispondere a tono, condividendo i suoi pensieri senza peli sulla lingua.

“Incredibile come interisti, napoletani e milanisti non sappiano godersi lo scudetto o le loro vittorie. Vengono a commentare ogni cosa che scrivo, ma dovrebbero festeggiare con i loro amici invece di perdere tempo”, ha scritto Bugo sul suo profilo Twitter.

Il cantante ha aggiunto un pungente commento rivolto ai tifosi del Napoli, riferendosi all’imminente partenza dell’allenatore Luciano Spalletti: “Godetevi questo scudetto, perché nel frattempo Spalletti vi ha già lasciato…”.

Rivolgendo poi la sua attenzione ad Inter e Milan, Bugo ha concluso con un’affermazione tagliente: “Sul campo siamo noi i terzi, quindi fate voi“.

Il post ha generato molte reazioni tra i tifosi, alimentando ulteriormente le rivalità calcistiche italiane. Mentre alcuni hanno risposto con critiche e insulti, altri hanno riso e applaudito l’artista per la sua audacia.

I TIFOSI DEL NAPOLI RISPONDONO A BUGO

Immediata la reazione dei tifosi del Napoli al post di Bugo:

“Detto da uno che nell’esibizione più importante della sua carriera musicale se n’è andato dal palco fa molto ridere”.

“Signor Bugo, lei dice che noi napoletani non siamo in grado di goderci lo scudetto, ma se sono due mesi che stiamo festeggiando. Comunque noi ci stiamo godendo lo scudetto, come lei si è goduto il suo quarto d’ora di celebrità a S.Remo. Cia'”.

“Non hai un amico che ti voglia bene e ti dia un paio di consigli sulla gestione dei social? Non hai la verve del polemista, non leggo un briciolo di ironia, sembra proprio un profilo banalissimo di una persona molto antipatica”.

“Cioè ora pure bugo parla di calcio… uno che avrà fatto 3 canzoni in vita sua e nessuno se le ricorda… si ricorda di lui solo per la litigata e abbandono del palco di Sanremo

Però pensandoci bene non poteva che essere juventino… da dentro un water non può uscire una rosa”.

“Sei patetico, la tua schifosa società/squadra ha sempre rubato da quando è stata fondata, abbi il pudore di tacere”.

“Lo stesso Bugo che già venti anni fa si prendeva i pomodori a catania ed è durato 5 minuti sul palco per l apertura dei punkreas, a tutti era già chiaro chi fosse, Morgan gli ha dato una fama immeritata”.