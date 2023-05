Bucchioni: “Spalletti ha scalato l’Everest. Ecco chi sarà il sostituto”

Enzo Bucchioni parla dell’addio di Spalletti al Napoli e del possibile sostituto del tecnico toscano al club azzurro.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Luciano Spalletti, l’allenatore del Napoli, ha annunciato il suo desiderio di prendersi un anno sabbatico. Durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” su Radio Crc, il giornalista Enzo Bucchioni ha spiegato che “Spalletti e De Laurentiis sono due caratteri forti. Spalletti ha voglia di fermarsi per ragioni molto personali. È una persona che ha dato tantissimo, ha scalato l’Everest e probabilmente è stanco“.

Bucchioni prosegue spiegando che Spalletti “vuole fermarsi per prolungare questa cosa straordinaria“, riferendosi all’incredibile successo che ha ottenuto con il Napoli. Sottolinea inoltre che non è la prima volta che Spalletti decide di fermarsi, citando il periodo di due anni in cui si è fermato dopo l’Inter.

Riguardo al futuro allenatore del Napoli, Bucchioni sostiene che il club sceglierà un allenatore con principi di gioco simili a quelli di Spalletti. Il nome che emerge è quello di Italiano, attuale allenatore della Fiorentina, che ha il profilo ideale per continuare il lavoro iniziato da Spalletti.

“Italiano ha un contratto con la Fiorentina di un anno, senza clausola, e se il Napoli lo vuole deve andare a parlare con la Fiorentina. E’ pronto, è cresciuto tantissimo e la Viola quest’anno giocherà grazie a Italiano 60 partite ed ha ancora energia, voglia. Ha raggiunto risultati più alti del livello tecnico della squadra e sotto l’aspetto della carica è come Spalletti”.

Infine, Bucchioni si sofferma su Vlahovic, attaccante della Fiorentina, che potrebbe essere un potenziale obiettivo per il Napoli. Bucchioni ritiene che Vlahovic abbia “una carica incredibile” e che, se la Juventus decidesse di venderlo, dovrebbe essere preso in considerazione come rinforzo immediato.