Bruscolotti, che frecciata: “Se ami così tanto Napoli, non vai via e resti”

L’ex difensore Giuseppe Bruscolotti ha detto la sua sulle cessioni in casa Napoli, sul futuro di Kim, Osimhen e sulla decisione di Giuntoli.

Il Napoli riparte da un nuovo allenatore, Rudi Garcia, e qualche cambiamento nell’ambito della rosa. Ad abbandonare la flotta azzurra sarà sicuramente il difensore Kim che è praticamente un giocatore del Bayern Monaco mentre a destare preoccupazione è il futuro, ancora incerto, di Victor Osimhen. Di queste tematiche ne ha parlato proprio l’ex simbolo del club, Giuseppe Bruscolotti, durante la trasmissione radiofonica Radio Goal su Kiss Kiss:

“Prima tutti volevano lasciare il Napoli, ma ora la città è diventata una meta ambita. Koulibaly ha affermato che chi sceglie di rimanere a Napoli deve pensarci attentamente prima di andarsene? Sono senza parole: se ami tanto questa città, non te ne vai, rimani“.

“In qualche modo riesco a capire – ha aggiunto Bruscolotti – la decisione di Cristiano Giuntoli di andarsene dopo tanti anni, dopo aver vinto qualcosa di estremamente importante. È molto difficile replicare il successo ottenuto in un luogo, quindi posso comprendere il suo desiderio di intraprendere una nuova avventura. I calciatori, però, dovrebbero essere professionisti senza fare dichiarazioni d’amore che poi spesso non riescono a mantenere. Di Lorenzo, ad esempio, ha dimostrato amore per la città e merita il massimo”.