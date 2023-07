Mercato folle, Bruscolotti: “Maradona oggi costerebbe un miliardo di euro”

L’ex difensore del Napoli, Giuseppe Bruscolotti, ha detto la sua sul mercato attuale, soffermandosi su temi come l’addio di Kim e Osimhen.

Durante un’intervista a Febbre a 90, trasmessa su Vikonos Web Radio/TV, l’ex difensore del napoli, Giuseppe Bruscolotti, ha sottolineato come il calcio si ripeta, tirando in ballo l’addio di Kim e sottolineando come le partenze dei giocatori siano ormai un evento comune nel mercato attuale.

Il mercato calcistico è caratterizzato da cifre esorbitanti, con giovani calciatori che vengono valutati anche 50 o 60 milioni di euro. Bruscolotti ha ammesso che se avesse giocato in questo periodo, il suo valore sarebbe stato elevato. Secondo l’ex difensore, Diego Maradona sarebbe stato un caso a parte e varrebbe oggi un miliardo di euro.

“La storia si ripete, con Kim il Napoli aveva la clausola e non bisogna fasciarsi la testa per il suo addio, il mercato ci ha abituato al fatto che i giocatori vanno e vengono. Certo è che le cifre sono esorbitanti oggi, anche un giovane viene valutato 50, 60 milioni, siamo fuori controllo. Anch’io, se avessi giocato in questo periodo, sarei costato tanto. Diego Maradona? Lui sarebbe stato fuori concorso ugualmente, per lui oggi ci vorrebbe un miliardo di euro“.

Rinnovo Osimhen e obiettivi della stagione: il pensiero di Bruscolotti

Bruscolotti ha anche commentato il rinnovo del contratto di Victor Osimhen con il Napoli, notando come il giocatore abbia triplicato il suo valore. L’ex difensore si augura che Osimhen rimanga nel club, poiché la squadra attuale è molto simile a quella che ha vinto il campionato e quindi ha un vantaggio sugli avversari.

“Anche Osimhen a Napoli ha triplicato il suo valore, mi auguro resti perché ora la squadra per 10/11 è la stessa di quella che ha vinto il campionato, dunque è quella da battere. Se restano tutti può ripetersi non dico tranquillamente, ma sicuramente è avvantaggiata sulle altre. La cosa importante, ora, è vivere tranquillamente la campagna acquisti, arriverà un elemento di valore nell’assetto difensivo, anche se Kim è stato un punto di forza determinante per tutta la difesa. Ripeto, è andato via Diego, ci abitueremo ad altre partenze”.

Bruscolotti ha poi terminato il suo intervento: “Obiettivi della stagione? L’ideale sarebbe lottare per le due competizioni maggiori, campionato e Champions, per viaggiare a quei livelli devi essere forte, attrezzato ed il Napoli lo è. Non ci si può precludere nulla. Il calcio italiano? I dollari fanno gola a tutti, speriamo le cose cambino, si pensa solo ai soldi ed è chiaro che una volta noi avevamo una scuola di difensori, di portieri, oggi i grandi giocatori vanno in Premier, anche la Nazionale è in difficoltà seria, si prendono troppi stranieri e i nostri vivai vengono penalizzati”.