Kim-Bayern Monaco, visite mediche completate. Ora il pagamento della clausola

L’esperto di mercato, Fabrizio Romano, ci informa del completamento delle visite mediche da parte di Kim Min-Jae con il Bayern Monaco.

Notizie Calcio Napoli – Kim Min-Jae ha superato con successo le visite mediche con il Bayern Monaco. E’ quanto riferito da Fabrizio Romano, rinomato giornalista e esperto di mercato, in un post su Twitter. Il trasferimento del giocatore sembra essere ora ad un passo dalla conclusione. Romano ha dichiarato:

“Kim Min-Jae ha completato le visite mediche con il Bayern Monaco. Il giocatore ha superato tutti i controlli previsti. La prossima fase consiste nel pagare la clausola rescissoria per rendere ufficiale l’affare”.

Kim Min-jae has completed main part of medical tests as Bayern player — deal completed on player side. 🔴🇰🇷✔️

Next step: €50m release clause to be triggered then it will be official. pic.twitter.com/fORp65n03d

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2023