Brian Rodriguez, una stella in MLS: ecco il video con le skill

Brian Rodriguez, una stella in MLS. A segnalarlo è Pablo Bentancur ai microfoni di Radio Goal dove parla anche di un altro suo assistito: Lucas Torreira, attualmente all’Arsenal.

Una delle stelle della MLS si chiama Brian Rodriguez. Il calciatore è nato il 20 maggio del 2000 è uno dei migliori prospetti del calcio mondiale, uno che in Nazionale gioca già stabilmente e riesce anche ad emergere tra grandi campioni come Edinson Cavani e Luis Suarez.

Quanto costa Brian Rodriguez?

“Fino a qualche anno fa si poteva prendere per un paio di milioni ora il suo costo è aumentato” a dirlo è Pablo Bentancur procuratore di Brian Rodriguez che ha parlato ai microfoni di Radio Goal. L’attaccante di proprietà dei Los Angeles Fc ed ex Penarol ha un costo del cartellino che si aggira tra i 10 ed i 15 milioni di euro, ma a sentire radiomercato il prezzo è destinato a salire. Sabato è stato tra i protagonisti dell’amichevole Ungheria-Uruguay in cui è riuscito a mettere a segno un gol giocando al fianco di calciatori del calibro di Cavani e Suarez. A 19 anni Rodriguez è considerato uno dei prospetti migliori del calcio mondiale, uno che può infiammare le platee perché “ha tecnica, velocità e vede la porta. E’ una sorta di Ruben Sosa moderno” dice Bentancur.

Napoli: rinforzi a centrocampo

Intanto il Napoli continua a cercare rinforzi a centrocampo. In questi giorni sono aumentate le voci su Kessié del Milan e Berge del Genk. Ma oltre a Brian Rodriguez, il procuratore Bentancur nella sua scuderia ha un altro calciatore che potrebbe fare al caso del Napoli e si chiama Lucas Torreira: “Se il Napoli lo ha chiesto? non si sa mai, prima che l’Arsenal lo prendesse gli azzurri erano la migliore opzione, ora in Inghilterra non si trova più bene perché ha cambiato ruolo” fa sapere l’agente.