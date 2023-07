Bosco: “Gravina si è inchinato ad una richiesta di De Laurentiis”

Il giornalista di fede juventina, Andrea Bosco, si è soffermato su una particolare richiesta di Aurelio De Laurentiis su cui è intervenuto Gravina.

Andrea Bosco, giornalista di fede juventina, si è soffermato sul ‘rapporto’ tra il patron azzurro Aurelio De Laurentiis e il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Ecco quanto affermato nel suo editoriale su TuttoJuve: “A conferma che De Laurentiis e Lotito tengono per le palle Gravina, ecco che la Federazione ha cambiato ancora una volta in corsa i regolamenti. Dando il via libera al tesseramento come comunitari di calciatori provenienti dal campionato britannico. De Laurentiis si era lamentato, Gravina si è inchinato. A mercato in corso”.

Bosco ha poi aggiunto: “Va già meglio, comunque, dell’altra volta quando a tre giornate dalla fine del torneo consentirono il tesseramento di Nakata. Ma allora spirava forte il “vento” della Capitale, quanto ora spira quello del Sud. Non so chi metterà (se lo metterà) sotto contratto De Laurentiis. Per ora a giovarsi del provvedimento saranno il Milan (un giocatore) e a stretto giro di posta la Lazio (un altro giocatore)”.