Bosco: “Juventini vi aspettate il miracolo da Giuntoli? Spero che Allegri non faccia il permaloso” – VIDEO

Il giornalista Andrea Bosco si è soffermato sull’arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus e sulla ‘convivenza’ con Massimiliano Allegri.

Cristiano Giuntoli è approdato a Torino, alla corte della Juventus, dopo che il Napoli (e precisamente il patron Aurelio De Laurentiis) gli ha concesso il via libera. E’ finita dunque l’avventura dell’ex direttore sportivo azzurro all’ombra del Vesuvio ed ora, dopo aver firmato la liberatoria per i compensi ancora non goduti (tre mensilità, pari a 390mila euro), si appresta ad ‘impreziosire’ la Vecchia Signora con la sua intuizione ed alcuni nuovi acquisti che possano risollevare il club. A dire la sua sull’arrivo di Giuntoli alla Juventus è il giornalista di fede bianconera Andrea Bosco, intervenuto Signora x 2 – Oltre la Leggenda – su YouTube:

“I tifosi della Juve non si devono aspettare miracoli in pochi mesi da Giuntoli, ci vorrà un triennio al club per riprendersi dalla buca in cui è sprofondata. Cose sgradevoli di Allegri che ha detto che non è stato avvisato, ma caro Allegri la società non ti deve avvisare di nulla. La società prende chi vuole, se non ti sta bene svuoti l’armadietto visto che l’assegno ti viene attribuito. Dovrà farsene una ragione, Giuntoli è li per smontare la scatola e riempirla con altre cose, come giocatori e un atteggiamento diverso come per esempio vedere se andrà in panchina come faceva a Napoli. Se Allegri non è permaloso, accetterà i consigli di Giuntoli e avrà giovamenti, altrimenti se pensa altro per esser arrivato terzo”.

Bosco ha poi aggiunto: “Disprezzo questo sistema calcistico, mi ha tolto la passione. E’ un sistema marcio. Vi do una notizia, il progetto della Lega è far disputare le partite della Juve alle 12:30 perché è la squadra più seguita e a quell’ora la vedono all’estero. E’ possibile? Palazzo vergognoso con la Juventus, Elkann non tratta con la politica. La giustizia sportiva si muoverà in un’altra direzione dopo quello che è successo”.