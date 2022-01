Bonucci schiaffi e minacce: “Ti ammazzo”. Il motivo dell’aggressione

Leonardo Bonucci ha aggredito un dirigente dell’Inter durante la finale di Supercoppa italiana. “Ti ammazzo” le parole del difensore della Juve. A quanto pare a scatenare la rabbia del difensore bianconero è stato il gol di Sanchez arrivato al minuto 120 del secondo tempo supplementare della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus.

Cosa ha detto Bonucci al dirigente dell’Inter

Ad essere aggredito da Bonucci è stato Cristiano Mozzillo, dirigente dell’Inter ed ex Napoli. Secondo le ultime notizie Bonucci avrebbe reagito perché il dirigente dell’Inter ha esultato al gol di Sanchez. “Non mi esulti in faccia. Ca**o fai? Ti ammazzo“. Queste sarebbero le parole del difensore della Juventus secondo quanto emerge nelle ultime ore. Frasi sicuramente inopportune, così come la reazione spropositata del capitano della Nazionale Italiana di calcio.

Una vera aggressione quella di Bonucci, come si vede dalle immagini video. Un modo di fare da bullo secondo Silver Mele, che è sicuro: “Resterà impunito”. Anche Raffaele Auriemma ha preso posizione sul caso Bonucci. Ora si attende che qualcuno prenda provvedimenti per il comportamento del difensore. Sarebbe davvero assurdo se nessuno prendesse dei provvedimenti, anche perché la reazione di Bonucci è stata fuori posto. Il suo comportamento scorretto è evidente dalle immagini tv, quindi non ci si può sottrarre.