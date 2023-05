Bologna-Napoli 2-2: Highlights e gol Serie A 2022/2023 – VIDEO

Gli highlights e i gol della partita Bologna-Napoli, terminata 2-2 nella trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI Il Bologna ha pareggiato 2-2 contro il Napoli in una partita piena di emozioni, disputata al Dall’Ara per la trentasettesima giornata di Serie A 2022/23. Le due squadre, libere da pressioni di classifica, hanno offerto uno spettacolo di calcio di alto livello, con gol, tentativi di fuga e rimonte.

La Doppietta Magistrale di Osimhen e la Rimonta del Bologna

Il Napoli è passato in vantaggio nella prima frazione di gioco grazie a una doppietta del fenomenale Osimhen, che ha dimostrato ancora una volta il suo valore. Tuttavia, nella ripresa, è stato il Bologna a recuperare lo svantaggio: Ferguson ha accorciato le distanze al 63′, mentre De Silvestri ha firmato il pareggio all’84’, regalando ai padroni di casa un punto meritato.

Un Pareggio che Soddisfa Entrambe le Squadre

Nonostante il risultato di parità, entrambe le squadre possono uscire dal campo con la testa alta. Hanno raggiunto ampiamente i loro obiettivi stagionali e hanno mostrato una grande voglia di giocare e di divertirsi, offrendo ai tifosi una partita ricca di emozioni e di gol. Il calcio, in fin dei conti, è anche questo: spettacolo, passione e divertimento.

BOLOGNA-NAPOLI, I GOAL E GLI HIGHLIGHTS

BOLOGNA-NAPOLI 0-1, 14’ OSIMHEN – Errore clamoroso in fase di disimpegno di Skorupski che, pressato da Zielinski, sbaglia completamente un passaggio e di fatto serve il più succulento degli assist a Osimhen che, in area di rigore, non deve far altro che depositare in rete.

BOLOGNA-NAPOLI 0-2, 54’ OSIMHEN – Il Bologna perde un pallone sanguinoso a centrocampo, ne approfitta Bereszynski che lo recupera e con un passaggio filtrante premia Osimhen che, in area di rigore, è bravissimo a girarsi in un fazzoletto e a crearsi lo spazio giusto per battere Skorupski.

BOLOGNA-NAPOLI 1-2, 63’ FERGUSON – Conclusione a giro di destro di Sansone, Gollini si allunga sulla sua sinistra e respinge con una mano ma il pallone finisce a due passi da Ferguson che, in scivolata, insacca a porta praticamente sguarnita.

BOLOGNA-NAPOLI 2-2, 84’ DE SILVESTRI – Corner battuto dalla sinistra, De Silvestri stacca più in alto di tutti e con un gran colpo di testa non lascia scampo a Gollini.

Ecco il video con i gol e gli highlights.