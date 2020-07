Boga al Napoli: Carnevale fa il punto sulle cessioni del Sassuolo

Si parla insistentemente di un possibile approdo di Jeremie Boga al Napoli. Del Futuro del calciatore parla Carnevali del Sassuolo a Tuttosport.

Nel calciomercato mai dire mai, ma per la seconda volta Giovanni Carnevali amministratore delegato del Sassuolo mette Boga nella lista degli incedibili. La fa parlando a Tuttosport in cui gli si chiede proprio dell’interessamento del Napoli per Boga:

Jeremie Boga così come Caputo, Boga, Berardi e Locatelli non li vendiamo. Abbiamo molte richieste, ma abbiamo stoppato qualsiasi interesse sul nascere. La nostra linea è chiara: non cediamo i migliori perché abbiamo un progetto ambizioso con De Zerbi. Puntiamo a trasformare Berardi nella nostra bandiera. Non ci poniamo limiti, il nostro modello è l’Atalanta, anche se ovviamente loro hanno una storia diversa dalla nostra.

Niente da fare dunque per Boga al Napoli, almeno stando alle parole di Carnevali. Il calciatore piace moltissimo a molti club europei, ma a quanto pare per questa stagione non ci sarà alcuna possibilità di avvicinarlo. Nel calciomercato, spesso, la differenza la differenza la fanno sempre i soldi che si hanno a disposizione. Anche da questo punto di vista il Napoli è impegnato su altri fronti, visto che sta chiudendo un mega affare per portare Osimhen al Napoli ma con il Lille ha già intavolato il progetto per uno scambio.