Bernardeschi: tentazione a parametro zero, contatti con l’agente

Federico Bernardeschi è uno dei parametri zero di lusso del calciomercato estivo 2022/23. Il giocatore ha detto addio alla Juventus ed ora si può piazzare in qualsiasi squadra. La tentazione Bernardeschi per il Napoli è forte, tanto che ne ha già parlato con il suo agente Federico Pastorello, che ha in procura anche Meret e Gaetano, due giocatori già nella rosa di Spalletti. Secondo il Corriere del Mezzogiorno De Laurentiis ha parlato positivamente del giocatore durante il summit di venerdì scorso con Chiavelli, il direttore sportivo Giuntoli ed il responsabile dello scouting Micheli.

Bernardeschi-Napoli: richiamo Champions League

Il nome del giocatore ex Juventus è uno di quelli più appetiti sul mercato, anche perché si può ingaggiare senza costi di cartellino. Corriere dello Sport scrive che l’ingaggio di Bernardeschi può rientrare nei nuovi parametri di De Laurentiis: che ha fissato il tetto a 3,5 milioni di euro a stagione. Il giocatore a Torino guadagnava 4 milioni di euro, che si possono raggiungere attraverso i bonus. Inoltre Bernardeschi al Napoli andrebbe a giocare la Champions League, un richiamo non da poco per qualsiasi calciatore. Ed allora ci sarà modo di approfondire il discorso, anche perché l’interesse non è vuoto. Il Napoli come esterni può contare su Kvaratskhelia, Lozano e Politano, quindi anche a livello numerico la rosa va completata dato che Ounas molto difficilmente resterà in rosa. Inoltre pure Politano ha delle offerte di mercato. Ecco perché il club azzurro sta sondando molto il mercato degli esterni, ne è la prova l’interesse concreto per Deulofeu dell’Udinese. Ma il giocatore spagnolo può giocare anche tra le linee, così come Bernardeschi, che più volte ha svolto questo ruolo. Questo li rende anche dei potenziali sostituti di Dries Mertens, il cui futuro in magli azzurra non è stato ancora chiarito, ma il contratto è praticamente scaduto ed il belga è libero di firmare con qualsiasi altro club.