COMPLEANNO NAPOLI. La Lega Serie A celebra il compleanno numero 96 del Napoli con un tweet sul proprio profilo twitter ufficiale. Una grafica bianca ed azzurra (è in calce all’articolo), che raffigura alcuni degli interpreti partenopei, viene accompagnata da un testo che recita: “La SSC Napoli non è una squadra di calcio, ma lo stato d’animo di una città. Tanti auguri!”. Un bel messaggio per il Napoli e la sua stupenda tifoseria.