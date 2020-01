I giocatori del Napoli rammaricati nello spogliatoio per la sconfitta contro lInter. Gattuso consola Fabian, Insigne furioso per i goal mancati.

NAPOLI – Aldilà del risalutato, non è il vecchio adagio delle curve del San Paolo, ormai scomparse dallo stadio, ma lo stato d’animo della squadra azzurra dopo la sconfitta contro l’Inter.

Contro i nerazzurri è arrivata la terza sconfitta consecutiva al San Paolo, cosa mai accaduta sotto la gestione De Laurentiis. La situazione è davvero preoccupante, al Napoli gira tutto storto e classifica inizia a creare qualche allarme.

La squadra di Gattuso ha dato tutto mettendo in difficoltà la compagine di Conte, che ha punto i partenopei per tre volte grazie agli errori dei singoli. Il quotidiano il Mattino ha svelato un retroscena:

“A fine gara grande delusione tra i giocatori del Napoli. Tra i più rammaricati Lorenzo Insigne che negli spogliatoi non si è dato pace per il fatto che il pallone non è voluto entrare in nessun modo nello specchio della porta di Handanovic.

Fabian Ruiz aveva il volto scuro, Gattuso lo ha rincuorato e invitato a rialzare subito la testa, nessuna critica da parte del tecnico calabrese che ha capito il momento difficile dello spagnolo.

Il più triste di tutti è Amin Younes che nelle prime tre partite con Gattuso non ha mai visto il campo, ha capito di essere fuori dal progetto tattico dell’ex tecnico del Milan. Ha chiesto alla società di andare via”.