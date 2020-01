Tardelli contro Insigne: “Avete visto cosa ha fatto dopo il goal di Milik?”

Tardelli contro Insigne. L’ex campione del mondo critica il capitano del Napoli, reo di non aver esultato. Secca la risposta del fratello Marco.

Il Napoli esce sconfitto dalla gara contro l‘Inter, principalmente per errori individuali. Le statistiche premiano la squadra di Gattuso, ma i tre punti vanno a Conte. La gara del San Paolo è stata commentata anche negli studi RAI, dove l’ex campione del mondo, Marco Tardelli non ha risparmiato critiche contro Insigne, migliore in campo per le reti SKY.

Marco Tardelli, che è stato centrocampista di Inter e Juventus, si è scagliato contro Insigne, evidenziando una strana reazione dopo la rete di Milik.

“Ma avete visto cosa ha fatto Insigne subito dopo il gol dell’1-2 di Milik? Subito dopo il gol che poteva aprire la rimonta non ha esultato, nè è andato vicino ai compagni. Camminava da solo sconsolato, è una cosa molto strana“.

Non si è fatta attendere la replica del fratello di Insigne, Marco, che attraverso una Instagram Story ha risposto a modo suo alle critiche di Tardelli contro Lorenzo Insigne. “Signor Tardelli, sul goal di Milik quando Lorenzo è corso per prendere la palla dalle mani di Handanovic cosa stavi guardando? Uomini e Donne?”.

Lorenzo Insigne è stato spesso vittima di critiche provenienti dalla stessa tifoseria del Napoli, che da lui si aspetta sempre il massimo in quanto figlio della terra napoletana. Una pressione da cui derivano importanti responsabilità, un peso difficile da sostenere.