BBC – Napoli su Pau Torres, ma c’è anche il Manchester United. Fissato il prezzo

Il Napoli sta provando ad anticipare i tempi per Pau Torres, forte difensore centrale del Villareal che si giocherà la finale di Europa League al fianco di Raul Albiol. Il difensore classe 1997 è diventato oramai un titolare fisso e sfiderà il Manchester United, altra squadra che sta seguendo da vicino il calciatore. Secondo la BBC il club inglese si sta muovendo concretamente per il difensore, le cui quotazioni salgono sempre di più. Il Napoli cerca Pau Torres perché sta pensando di sostituire Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese è uno dei pezzi pregiati del mercato del Napoli. Aurelio De Laurentiis lo lascerà partire se dovesse arrivare un’offerta economica di almeno 60/65 milioni.

Pau Torres la valutazione

L’ostacolo Manchester United non è l’unico sulla strada del Napoli per Pau Torres. L’altro ostacolo è derivato dal prezzo. Il VIllareal per Pau Torres chiede almeno 30 milioni di euro per cederlo. Ovviamente il club spagnolo ha tutto l’interesse a far scatenare un’asta intorno al calciatore. Il valore del suo cartellino si potrebbe alzare ancora di più qualora gli spagnoli dovessero riuscire a vincere l’Europa League. Insomma chiunque voglia prendere Pau Torres deve affrettare i tempi anche se il Villareal al momento sembra non voler ascoltare offerte ufficiali.