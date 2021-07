Bayerno Monaco-Napoli: Tolisso ha contratto il Covid, salta la sfida

Corentin Tolisso ha il Covid e non giocherà la partita amichevole tra Napoli e Bayern Monacro in programma il 31 luglio in Germania. Sarà la prima delle due amichevoli internazionali che vedrà gli azzurri impegnati di seguito con il Wisla Cracovia. La prima prestigiosa amichevole si giocherà contro il Bayern Monaco, ma la pandemia non è ancora terminata ed i casi covid continuano a registrarsi e Tolisso è stato contagiato, per questo salterà la sfida con il Napoli valida per l’Audi Football Summit, organizzata da MatachIQ.

Bayern-Napoli: dove comprare i biglietti

Secondo le disposizioni vigenti per il controlla della pandemia, non potranno esserci più di 1500 spettatori per l’amichevole Bayern Monaco Napoli. Chi desidera acquistare i biglietti può inoltrare una richiesta alla biglietteria on line, attraverso questo link.

Bayern Monaco-Napoli: dove vederla in tv e prezzi

La sfida amichevole tra Napoli e Bayern Monaco sarà giocata all’interno dell’Audi Football Summi ed è in programma all’Allianz Arena, sabato 31 luglio alle ore 16.30. L’evento sarà trasmesso in esclusiva da Sky in pay per view su Primafila al costo di 9,99 euro.

Wisla Cracovia-Napoli dove vederla in tv e prezzi

L’amichevole del Napoli in Polonia contro il Wisla Cracovia sarà giocata all’Henryk Stadium di Cracovia ed è in programma il 4 agosto alle ore 18.00. sarà possibile seguire l’evento su Sky in pay-per-view su Primafila (costo del singolo match €9,99 iva inclusa).