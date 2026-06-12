Bastoni: l’agente conferma la decisione sul trasferimento nonostante i rumors sul Barcellona.

Alessandro Bastoni e il suo futuro all’Inter: le parole dell’agente

Roma, Italia – 13 Maggio 2026: Alessandro Bastoni, difensore dell’FC Internazionale Milano, ha recentemente festeggiato una vittoria significativa nella finale di Coppa Italia contro la SS Lazio presso lo Stadio Olimpico. La sua presenza in campo e la sua determinazione sono state fondamentali per il successo della squadra, contribuendo a rafforzare la sua posizione come uno dei migliori giocatori nel suo ruolo. Foto di Tullio M. Puglia/Getty Images.

Il sostegno di Tullio Tinti

L’agente di Bastoni, Tullio Tinti, ha dichiarato che il suo assistito non ha intenzione di lasciare l’Inter, nonostante l’interesse manifestato da club europei di alto profilo. Durante una visita agli uffici del club, Tinti ha avuto modo di confrontarsi con i dirigenti dell’Inter, ed ha rilasciato un’intervista a Sky Sport Italia, ribadendo la felice permanenza di Bastoni nella squadra.

“Non siamo andati all’Inter per discutere di un possibile trasferimento di Bastoni,” ha affermato Tinti. “Alessandro è un giocatore dell’Inter a tutti gli effetti e ha ancora due anni di contratto da onorare. È felice di indossare la maglia nerazzurra e non ci sono stati problemi in questo senso.”

L’interesse dei grandi club

Negli ultimi periodi, diverse indiscrezioni hanno indicato che il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Bastoni, ma l’agente ha prontamente smentito queste voci. “Bastoni è un giocatore dell’Inter e sicuramente rimarrà all’Inter,” ha dichiarato Tinti. “In ambito calcistico, tutto è possibile, e un calciatore del calibro di Bastoni attira attenzioni da diversi top club, ma lui è davvero soddisfatto della sua attuale situazione.”

Alessandro Bastoni ha recentemente compiuto 27 anni e gioca un ruolo cruciale nell’organico dell’Inter. Con la sua attuale scadenza contrattuale fissata fino a giugno 2028, il club ha piena fiducia nel voler mantenere il difensore per i prossimi anni a venire.

Contributo di Bastoni alla squadra

Nella stagione corrente, Bastoni ha messo a segno due gol e fornito sei assist in 40 apparizioni in tutte le competizioni. La sua solidità difensiva e le capacità nel gioco aereo lo rendono un elemento indispensabile per la squadra, oltre ad essere un leader in campo. Rimanendo focalizzato sulla sua carriera all’Inter, Bastoni ha già dimostrato di avere un impatto significativo nel campionato di Serie A, contribuendo a portare la squadra verso un possibile trionfo.

Bastoni ha raggiunto l’Inter nel 2018, proveniente dall’Atalanta, in un affare che si attestava intorno ai 40 milioni di euro. Durante la stagione 2018-2019 ha anche trascorso un periodo in prestito al Parma, accumulando esperienza e minutaggio. Le sue prestazioni hanno continuato a migliorare, portandolo a diventare una figura centrale della squadra.

La sua carriera con la Nazionale Italiana è altrettanto impressionante. Bastoni ha indossato la maglia azzurra in 43 occasioni, segnando tre gol. Ha partecipato a competizioni importanti come gli Europei e ha contribuito a portare il calcio italiano ad alti livelli.

Il futuro di Bastoni all’Inter

L’intera atmosfera attorno al difensore dell’Inter è quella di un giocatore motivato e concentrato sul presente, rimanendo indifferente alle voci di mercato. Tanti giovani calciatori sognano l’idea di giocare in club prestigiosi, ma Bastoni sembra avere stabilito una connessione profonda con la sua attuale squadra.

Le dichiarazioni di Tinti hanno rassicurato i tifosi nerazzurri, i quali possono continuare a nutrire la speranza di vedere Bastoni vestire la maglia dell’Inter ancora a lungo. “La vita può riservare sorprese,” ha affermato Tinti. “Ma per ora, il nostro focus è sull’Inter, e Alessandro è estremamente felice qui.”

In un panorama calcistico in continua evoluzione, Bastoni rappresenta una delle certezze per il futuro dell’Inter. Le sue prestazioni e la sua dedizione possono essere un tassello fondamentale per la squadra nel tentativo di riconquistare titoli nazionali e internazionali.

Conclusioni rimandate

Con il contratto che lo lega all’Inter e un futuro promettente, Alessandro Bastoni rimane nel mirino di molti esperti e appassionati di calcio. Le prossime stagioni definiranno la sua carriera e contribuiranno a scrivere la sua storia all’interno del club.

Fonti ufficiali:

Sky Sport Italia

Getty Images

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