Paolo Bargiggia critica le parole di De Laurentiis in conferenza stampa. Il patron ha parlato di vari argomenti tra i quali il mercato. De Laurentiis ha affermato che per esigenze di bilancio si provvederà a qualche cessione eccellente. Bargiggia sul proprio sito ufficiale scrive:

“Aurelio De laurentiis è il padrone del club e può fare quello che gli pare. Ma non è corretto che giochi con il sentimento e la passione dei tifosi. In questi anni ha fatto utili per almeno 150 milioni con le cessioni dei giocatori e il Napoli è diventata la prima fonte di reddito della famiglia, sostituendosi alle entrate di una volta con il cinema”.

Paolo Bargiggia ha poi aggiunto ulteriori dettagli : “La Pandemia c’è stata per tutti, giusto calmierare gli investimenti. Ma prima cosa ha fatto? Nulla. Imprenditori come lui, quelli dell’Atalanta e dell’Udinese per esempio, invece sul territorio e per il club hanno investito e costruito. Che poi, il passivo del Napoli nei numeri è davvero poca cosa: sui 20 milioni di euro. Questo ovviamente è un merito nella gestione. Ma, a questo punto, se non ha più voglia di investire nel Napoli perché non lo mette in vendita? Dietro l’angolo c’è un numero infinito di Fondi di investimento e di imprenditori americani che farebbero carte false per acquistare un club così prestigioso. Ma se non vuole vendere, caro Aurelio, almeno non pianga e cominci ad investire qualcosa sul Napoli e per Napoli“.