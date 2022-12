Barcellona e Atletico Madrid vogliono Di Lorenzo: la risposta del capitano

Barcellona e Atletico Madrid hanno chiesto informazioni per Giovanni Di Lorenzo, difensore di proprietà del Napoli.

Di Lorenzo a 29 anni è sicuramente uno dei terzini più affidabili d’Europa. Gioca sempre ottime partite e lo fa con un rendimento costante, questo è il suo valore aggiunto. Ecco perché con il tempo anche i grandi club si sono interessati a Di Lorenzo che fino al 2017 giocava al Matera. Il Napoli è stato il primo grande club a credere in lui, prelevandolo dall’Empoli nello scetticismo generale. Ora invece il giocatore nato a Castelnuovo di Garfagnana è apprezzato come uno dei migliori nel suo ruolo.

Calciomercato: Atletico Madrid e Barcellona su Di Lorenzo

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Uno che il Barcellona, come raccontano in Spagna, ha messo nella lista dei nomi importanti del prossimo mercato: fa effetto e fa piacere, certo, soprattutto perché la stima dei grandi club è pienamente meritata. Anche l’Atletico ci ha provato concretamente qualche mese fa, ma alla fine lui ha continuato a correre sulla stessa fascia con la stessa maglia e ora è anche il capitano della squadra che comanda la Serie A e che vuole, a ogni costo, lo scudetto“.

In ogni caso le avance di Barcellona ed Atletico Madrid per Di Lorenzo non preoccupano il Napoli. Anche perché il giocatore vuole il rinnovo di contratto con la società azzurra. L’obiettivo è quello di restare a Napoli a vita, diventando una bandiera del club partenopeo. Un incontro ci sarà già a gennaio del 2023 e viste le condizioni è molto probabile che Di Lorenzo trovi facilmente l’intesa con la società di Aurelio De Laurentiis, continuando ad indossare la fascia di capitano ancora per molto tempo.