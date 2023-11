Barak rivela: “Napoli, era fatta ma saltò tutto, centra Fabian Ruiz”

Barak racconta di essere stato vicinissimo al Napoli, ma l’affare saltò per i tempi della cessione di Fabian Ruiz.

Notizie Calcio Napoli – Antonin Barak ha rivelato un interessante retroscena di mercato che in estate lo ha visto vicinissimo al trasferimento al Napoli. Ai microfoni di Diretta.it, il centrocampista ceco ha raccontato: “Alla fine della scorsa stagione era praticamente tutto fatto per il mio passaggio in azzurro, ma all’improvviso la trattativa saltò”.

Il motivo fu legato alle lunghe tempistiche per la cessione di Fabian Ruiz, che il Napoli doveva piazzare altrove per far spazio proprio a Barak. Ma i tempi per la partenza dello spagnolo si dilatarono e alla fine il club azzurro virò con una mossa a sorpresa su Ndombele del Tottenham, ottenendolo in prestito quasi gratuitamente.

“All’epoca ero molto arrabbiato per la mancata chiusura dell’affare, ma col senno di poi non posso biasimare la scelta del Napoli di virare su Ndombele a quelle condizioni” ha ammesso lo stesso Barak. Che si è detto comunque molto felice di essere approdato alla Fiorentina, definito “il salto più grande della mia carriera”.

Ora il talentuoso centrocampista può mettersi alle spalle anche il dramma vissuto per una polmonite bilaterale che lo ha costretto al ricovero in ospedale: “Sembrava una cosa semplice, invece è diventata gravissima”. Barak è tornato al top e pronto a trascinare la Viola, nonostante la beffa del mancato approdo al Napoli bruci ancora.

