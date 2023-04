“Bandieri e striscioni? Non sono vietati al Maradona”: il questore di Napoli fa chiarezza

Il questore di Napoli chiarisce la polemica dello stadio di Fuorigrotta: “Bandieri e striscioni? Non sono vietati al Maradona”

Il questore di Napoli Alessandro Giuliano fa chiarezza su una delle polemiche maggiori di questi giorni. A Radio Kiss Kiss Napoli, egli ha dichiarato: “Bandiere e striscioni non sono vietati al Maradona. Noi teniamo tanto alla sicurezza nello stadio e teniamo a fare in modo che certi episodi non accadano sugli spalti. La maggior parte dei tifosi presenti allo stadio si comporta in modo esemplare. I protagonisti di quegli scontri sono solo poche centinaia e non vanno accomunati a coloro che rispettano la regole e che vogliono godersi la partita. Per quanto riguarda la festa Scudetto dico che sarà una giornata eccezionale”.

Per il questore la maggior parte dei tifosi presenti allo stadio si comporta in modo esemplare

Il Questore ha poi proseguito: “Ci sarà un considerevole afflusso in strada e ci saranno misure per fare in modo che ci sia un affollamento non esagerato per garantire l’ordine pubblico. Le regole per portare bandiere e striscioni prevedono una domanda preventiva da rivolgere alla Questura che, successivamente, fa delle verifiche riguardo il contenuto e il materiale di striscioni e bandiere prima di concedere l’autorizzazione a far entrare il materiale”.

“La contestazione con mezzi legali e pacifici è assolutamente possibile, noi non perseguiamo chi contesta in maniera pacifica“: ha concluso Giuliano.