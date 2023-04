“Togli la bandiera, qua non siamo a Napoli” assurdo dalla Puglia

A foggia una persona fa togliere una bandiera del Napoli esposta su un’automobile, il tutto davanti alla figlia.

Oramai chiunque si sente in diritto di poter vietare i festeggiamenti, con quale autorità non lo si capisce. I comunicati fioccano dappertutto. C’è quello di Varese, quello di Bergamo.

Ma in queste ore spunta anche un video sui social. Ci si trova a Foggia ed un uomo che cammina in auto con la figlia si sente in diritto di fermarsi nei pressi di un’altra automobile che espone una bandiera del Napoli: “Togli quella bandiera, qui non siamo a Napoli, siamo a Foggia” spiega con fare arrogante l’automobilista foggiano.

A quel punto c’è la risposta, quasi come a scusarsi: “Lavoro per dei ragazzi che sono napoletani, l’auto non è mia. Io sono di San Severo“. Non manca la controbattuta: “Appunto che sei di San Severo dovresti farti rispettare. Ora te la tolgo io“.

Il tifoso foggiano scende dall’auto toglie la bandiera e filma tutto con il suo cellulare, anche la voce della figlia che rientrando in auto dice: “È pericoloso poi non siamo a Napoli, vero papi?”