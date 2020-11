Bakayoko tampone negativo. Buone notizie per Gattuso

Tampone negativo per Bakayoko. Gattuso potrebbe recuperare il centrocampista per la sfida contro il Milan.

Buone notizie per Rino Gattuso, sembra rientrare un po’ la preoccupazione per Bakayoko, che domani dovrebbe allenarsi visto che anche oggi il suo tampone ha dato esito negativo al coronavirus.

La sindrome influenzale che ha colpito Bakayoko ha messo in allarme il Napoli. Gli azzurri hanno gia’ perso per la sfida contro il Milan Osimhen per infortunio e Hysaj per la positività al Covid-19.

Il centrocampista ex Chelsea si è sottoposto allo screening per il covid-19, che fortunatamente ha dato esito negativo. Buone notizie quindi per il Napoli e per l’allenatore Gennaro Gattuso per quanto riguarda Bakayoko.

Il centrocampista, ex della sfida, che dovrebbe essere così regolarmente in campo nella mediana azzurra nella gara del ‘San Paolo’ contro il Milan di Ibra.