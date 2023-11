Bacconi: “Il Napoli vince per episodi. Ecco cosa faceva Mazzarri all’Inter”

L’ex collaboratore di Walter Mazzarri, Adriano Bacconi, si è soffermato sulle abitudini del nuovo tecnico del Napoli, Walter Mazzarri.

Il Napoli come l’Italia: vince per episodi. È quanto sostenuto da Adriano Bacconi, esperto di tattica ed ex collaboratore di Walter Mazzarri all’Inter. Bacconi è intervenuto all’emittente campana Tele A soffermandosi sulle abitudini del nuovo tecnico del Napoli:

“Il Napoli alla fine ha vinto per gli episodi, ma qui siete contenti per la vittoria ovviamente. Ma così è come dire che siamo contenti perché si va agli Europei ma gli è stato regalato l’accesso all’Europeo” ha affermato l’opinionista sportivo.

Bacconi ha poi aggiunto: “Io ci ho lavorato all’Inter con Walter Mazzarri, nel 2014. Posso raccontare il suo carattere. Lui deve essere l’unico a parlare coi giocatori, nessun altro neanche dello staff se non autorizzato da lui in maniera esplicita può permettersi di farlo. Lui deve essere la barriera che separa il mondo dai suoi giocatori. E’ l’unico allenatore che fa così”.