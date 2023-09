Bacconi avvisa il Napoli: “Udinese? Non vi aspettate una squadra allo sbando”

L’esperto di tattica, Adriano Bacconi, si è soffermato sulla prossima partita del Napoli con l’Udinese, gara valida per la sesta giornata.

Adriano Bacconi, noto esperto di tattica, ha fatto sentire la sua voce nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’, andata in onda su Tele A, dove si è proiettato sulla prossima partita del Napoli contro l’Udinese.

Bacconi ha messo in guardia il Napoli sottolineando che l’Udinese non è affatto in una situazione precaria, contrariamente a quanto si potrebbe pensare. Ha evidenziato la resistenza della squadra friulana, sottolineando che ha creato numerose occasioni da gol con grande pericolosità nell’ultima partita contro la Fiorentina.

“Non sottovalutiamo l’Udinese. Non è allo sbando, è una squadra tosta, ha creato 2xg con grande pericolosità ed ha subito gol dalla Fiorentina concedendo pochissimo ai viola. Incredibile come non abbia segnato, non vi aspettate una squadra allo sbando. Non sto dicendo che farà risultato, attenzione, ma nell’ultima gara è andata così”.