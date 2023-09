PRONOSTICI NAPOLI – UDINESE: SFIDA DIFFICILE PER I PARTENOPEI

La bellezza di una partita di calcio sta tutta nei dettagli: due squadre pronte a vincere, un pallone ed un tifo da stadio sfrenato per la squadra di casa, come quello del Maradona di Napoli!

Siamo pronti a questa nuova contesa tra azzurri e friulani, con questi ultimi che sono una compagine davvero importante e che sa come far risultato anche in stadi difficili come quello napoletano.

Le ragioni per cui i bianconeri sono considerati così tanto sono chiare: si tratta di un club nella massima categoria in Italia da quasi un trentennio!

Una società che rappresenta una piccola cittadina del nordest Italia ma che sa farsi valere come una piazza importante, soprattutto quando affronta dei match apparentemente non alla loro portata.

Il Napoli partirà avanti nei pronostici, questo è certo, ma non avrà vita facile come molti potrebbero pensare: l’Udinese è tosta, e non mollerà un colpo.

Nel prossimo paragrafo analizzeremo i giocatori che meritano particolare attenzione per i pronostici di Napoli – Udinese, pertanto ti suggeriamo di proseguire nella lettura se non vuoi perdere delle informazioni così importanti.

PRONOSTICI NAPOLI – UDINESE: STILI DIVERSI A CONFRONTO

Le sfide contro la squadra friuliana sono abbastanza impegnative per svariati motivi: innanzitutto Andrea Sottil è un tecnico molto preparato, e poi l’organico è di prim’ordine, con tanta fisicità e qualità, caratteristiche sempre importanti storicamente parlando per l’Udinese.

Basti pensare a Gerard Deulofeu, attaccante esterno spagnolo in grado di spostare gli equilibri con una giocata improvvisa.

Parlando del sistema di gioco, l’Udinese gioca spesso con il 3-5-2, modulo che esalta le fasce ma che mette anche tanti uomini in mezzo al campo, portando gli avversari a giocare non al meglio delle proprie possibilità.

Il Napoli invece lo conosciamo bene: qualità e 4-3-3, un binomio imprescindibile per i partenopei.

Rudi Garcia è, da questo punto di vista, un chiaro segno di continuità: valorizzare i talenti come Kvaratskhelia e Osimhen e la priorità, mettendoli nelle condizioni di poter fare ciò che sanno far meglio, ovvero decidere le partite!

Parliamo adesso di ciò che ci interessa di più, ovvero le quote e i pronostici per Napoli – Udinese. Lo faremo nel prossimo paragrafo, quindi resta con noi.

PRONOSTICI NAPOLI – LAZIO: L’EQUILIBRIO REGNA E IL RISULTATO È INCERTO

Napoli Pareggio Udinese 1.38 5.08 7.78

Andiamo a vedere ciò che dicono i bookmaker per questa sfida? Partiamo subito dalla quota per una vittoria del Napoli, che è pari a 1.38.

Dall’altra parte, una vittoria dei ragazzi di Andrea Sottil viene offerta a 7.78.

Il pareggio è invece dato a 5.08.

Il Napoli in casa fa paura e difficilmente lascia punti per strada, ma l’Udinese è una di quelle squadre che non vorresti mai trovarti di fronte perché ci mette gamba, cuore ed anche tecnica.

La partita verrà deciso in mezzo al campo, dato che la densità friuliana in quella zona nevralgica del campo potrebbe creare non pochi problemi al centrocampo a 3 dei partenopei, ma in ogni caso lo spettacolo è assicurato!