Az Alkmaar vola in Campania: ma spera nell’intervento dell’Asl di Napoli

L’Az Alkmaar volerà in Italia per rispettare il protocollo Uefa che impone agli olandesi di presentarsi a Napoli per la sfida di Europa League.









La Uefa è stata chiara la sfida con tra Napoli ed Az Alkmaar si gioca regolarmente, lo prevede il protocollo. Ma lo stesso documento cita anche la possibilità di intervento da parte delle autorità locali, anche se secondo Duka nessuno può interferire con quanto sottoscritto. Insomma una questione controversa che ha spinto gli olandesi ad un comunicato ufficiale, in cui si sottolinea che si metteranno regolarmente in viaggio, nonostante i 13 positivi. E’ vero che la squadra biancorossa è costantemente monitorata ma dopo quanto accaduto in seguito alla sfida tra Genoa e Napoli la preoccupazione è veramente molto alta.

Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport, l’Az Alkmaar si è messa in viaggio per rispettare il protocollo e giocherà se sarà necessario ma spera in un intervento da parte dell’Asl di Napoli per bloccare la partita. Al momento non c’è ancora nessuna disposizione in tal sento, ma anche la autorità sanitarie locali sono molto preoccupate per la situazione e per l’arrivo dell’Az a Napoli.