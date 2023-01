Auriemma: “Il Napoli sta tornando grande. Non era facile con la Samp”

Raffaele Auriemma ritiene che il grande Napoli sta tornando e non era facile vincere contro la Samp

Non si è fatto attendere il riscatto del Napoli. Dopo la prima sconfitta in campionato al “Meazza” contro l’Inter, gli azzurri di Luciano Spalletti hanno sconfitto la Sampdoria con il punteggio di 0-2, in virtù delle reti di Osimhen ed Elmas. Non è ancora il Napoli visto fino alla sosta del 13 novembre, ma i miglioramenti si vedono e nelle prossime gare se ne avrà maggiore conferma. Al momento Di Lorenzo & soci hanno sette punti in più sulla Juventus e sul Milan ma non si possono dormire sonni tranquilli, in considerazione del fatto che le inseguitrici aspettano passi falsi per rosicchiare punti. Senza dimenticare che all’orizzonte c’è proprio Napoli-Juventus.

Per Auriemma il Napoli sta crescendo e tornerà grande nelle prossime partite

Il giornalista e conduttore sia televisivo che radiofonico, Raffaele Auriemma, ha espresso la sua opinione sulla partita di Genova: “Il Napoli ha vinto una partita difficile, complicata, non era facile avere la meglio contro questa Sampdoria”.

Raffaele Auriemma ha poi aggiunto nel corso del suo intervento: “Non è ancora la squadra del passato, ma piano piano sta tornando ai livelli antecedenti alla sosta del campionato. Io penso che rivedremo il grande Napoli a cui siamo abituati già a partire da venerdì sera quando i ragazzi di mister Luciano Spalletti se la vedranno con la Juventus”.