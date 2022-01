Auriemma: “Il Napoli ha un fuoriclasse, Spalletti ci deve lavorare”

Raffaele Auriemma ha parlato del Napoli durante il programma ‘Si Gonfia la Rete’ su Tele A, secondo il giornalista nella rosa azzurra c’è un giocatore che ha un valore assoluto, ed è Eljif Elmas. Il macedone sta diventando sempre più importante per manovra del Napoli, giocando al posto di Insigne ha trovato continuità e con il Bologna ha firmato anche l’assist per il primo gol di Lozano. Elmas con Spalletti sembra stia trovano definitivamente la consacrazione che cercava da tempo.

“Secondo il mio punto di vista il Napoli ha un fuoriclasse ed è Elmas. Sono assolutamente convinto che il macedone ha ancora dei margini di miglioramento. Ha delle qualità uniche che gli danno la possibilità di crescere ulteriormente, ora tocca a Spalletti lavorarci” dice Auriemma. Il tecnico gli sta dando fiducia anche perché il giocatore è un classe ’99 ed ha bisogno di crescere anche dal punto di vista mentale. Secondo Auriemma “Elmas è un grande acquisto per il Napoli ma ora deve fare il salto di qualità, essere più pratico a volte si perde in personalismi“. Per il giornalista Elmas può “diventare come Zaniolo della Roma, ha tutte le qualità per riuscirci“. Al momento Elmas sta giocando con continuità ed in più ruoli. Senza Insigne si sposta sulla fascia sinistra dell’attacco, ma è pronto anche a posizionarsi da trequartista.