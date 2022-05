Audio Var Spezia-Lazio sul gol di Acerbi: “Oh mi Dio, perché ha ripreso il gioco?”

La stagione di Serie A appena terminata ha messo in evidenza tanti errori da parte degli arbitri. Anche il Napoli è stato molto penalizzato dagli arbitri, con rigori evidenti non assegnati. Ma uno degli episodi più clamorosi di questa stagione 2021/22 di Serie A è sicuramente il gol convalidato ad Acerbi in Spezia-Lazio, gol segnato in nettissimo fuorigioco. Clamorosa la svista arbitrale, soprattutto se si pensa che c’era anche il Var.

Gli audio della sala Var di Spezia-Lazio, sul gol di Acerbi confermano il blackout di comunicazione, ma anche la pessima qualità dei direttori di gara italiani, quasi infastiditi dalla presenza della tecnologia. Ecco il dialogo dei 6, con quell’ok che Pairetto prende come via-libera: l’apertura dell’Aia è anche qui, in un bilancio di fine anno dei vertici arbitrali con la stampa e soprattutto rendendo gli audio pubblici. Si comincia così dal minuto 90 di Spezia-Lazio: “Guarda Nikolaou e Acerbi eh, occhio occhio occhio” ecco l’inizio. “Lì è buono“. “Occhio eh, non vedo“. “Guarda Acerbi“. “Torna tutto indietro: questo è buono, ma là dobbiamo mettere la linea, aspetta. Dammi il recupero“. Pausa. “Ok” si sente in sottofondo, ed è uno nella Sala Var a Lissone ma non c’è ancora la definizione geografica del fuorigioco: è un ok fra componenti di Var e Avar e non diretto a Pairetto. “La linea del 43, guarda quella“. Fischio in campo: il gioco riprende. “Oh, santo Dio, perché ha ripreso? No, no!“. Ecco l’audio incriminato – riportato da Gazzetta dello Sport – fra Lissone e Pairetto al “Picco”. “Ho fermato tutti perché è inaccettabile, un black-out comunicazionale che non va bene – commenta oggi Gianluca Rocchi, designatore della Can A e B, nell’aula Magna di Coverciano -: Pairetto è bravo in assoluto ma in quel caso dà per scontate troppe cose, pensa solo al recupero, aveva l’ansia di comunicare quello“.

Ma sulla questione audio ne sa qualcosa anche il Napoli, ma per un fatto diverso. Ad esempio l’audio del famoso caso Pjanic non si trova in alcun modo, mentre l’audio del Var del gol di Acerbi non è mai misteriosamente sparito, per fortuna.