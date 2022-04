Atalanta senza Muriel, emergenza per Gasperini, Boga vuole il gol contro il Napoli

Jeremie Boga giocherà titolare la sfida con il Napoli, con il ruolo di punta: fino ad ora l’ivoriano non ha ancora segnato in Serie A con l’Atalanta. Deve ritrovare il gol Boga, che ha messo a segno reti solo in Coppa Italia ed Europa League, decisiva quella con il Leverkusen che ha spinto anche più di una critica contro il giocatore voluto fortemente da Gasperini. Sartori ha bruciato la concorrenza ed a dicembre si è assicurato Boga, che piace moltissimo anche a Giuntoli a caccia di un sostituto di Lorenzo Insigne.

Alla fine l’ivoriano ha vestito la maglia dell’Atlanta ed ora si ritroverà a sfidare il Napoli da protagonista. Gasperini gli chiede di ritrovare il gol e per l’occasione lo schiererà anche come falso nove.

Atalanta: problemi in attacco con il Napoli

Gasperini deve fare i conti con l’emergenza in attacco, lo stesso Boga non era al meglio ed ha recuperato grazie alla sosta. Poi c’è Zapata ancora out per problemi muscolari, mentre Muriel tornerà ad allenarsi soltanto oggi e quindi è molto probabile che partirà dalla panchina con il Napoli. Il peso dell’attacco sarà scaricato su Boga che vuole trovare il primo gol in Serie A con la maglia dell’Atalanta. Il giocatore viene segnalato in forma ed ha risolti problemi al ginocchio che si erano manifestati nella sfida di Europa League. Gasperini, che deve rinunciare anche a Toloi, punterà su di lui per scardinare la difesa del Napoli orfana di Di Lorenzo e Rrahamani. Due assenze non da poco per Spalletti che dovrà fare a meno anche di Osimhen, Petagna e Meret ed ha il dubbio Fabian Ruiz.