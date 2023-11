Atalanta, Scalvini e Kolasinac avvertono il Napoli: “Sappiamo come fermarli”

Giorgio Scalvini e Sead Kolasinac, difensori dell’Atalanta, hanno rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida contro il Napoli.

Notizie calcio Napoli – In vista della sfida contro il Napoli, in programma sabato al Gewiss Stadium e valida per la 13esima giornata di Serie A, due difensori dell’Atalanta come Giorgio Scalvini e Sead Kolasinac hanno rilasciato interviste per presentare la partita.

Il giovane Scalvini è reduce da problemi fisici ma si è detto ottimista sul recupero in tempo per il big match: “Affrontare Kvaratskhelia e Osimhen richiede lavoro di squadra e solida difesa. Neutralizzarne la minaccia è il nostro obiettivo”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il nuovo acquisto Kolasinac: “Sento di portare sicurezza soprattutto ai più giovani. Kvaratskhelia? Si ferma con una difesa compatta, letture giuste nei duelli e non lasciandogli spazi”.

Due dichiarazioni che testimoniano come la retroguardia atalantina studierà con attenzione le contromosse per arginare i pericolosi attaccanti del Napoli, Kvaratskhelia su tutti. La sfida nella sfida sarà proprio quella di limitare la fantasia del georgiano.