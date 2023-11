Atalanta-Napoli, Gasperini contro Mazzarri: Rivalità e vecchie ruggini

Storica rivalità tra Gian Piero Gasperini e Walter Mazzarri, vecchie ruggini mai risolte. I due si ritrovano faccia a faccia in Atalanta-Napoli.

Notizie calcio Napoli – Il calcio italiano si prepara a rivivere una delle sue rivalità più intense. La tredicesima giornata di Serie A porta in scena Atalanta contro Napoli, ma al centro dell’attenzione c’è la storica rivalità tra i due allenatori: Gian Piero Gasperini e Walter Mazzarri.

Le Origini della Rivalità tra Mazzarri e Gasperini



Questa rivalità ha preso vita a Genova, quando Gasperini guidava il Genoa e Mazzarri la Sampdoria. Il loro primo scontro diretto risale al 2008, in un derby di Genova che ha visto la Sampdoria di Mazzarri prevalere. Dopo la partita, Gasperini ha criticato apertamente Mazzarri, dando il via a una serie di scambi verbali che hanno segnato la loro relazione negli anni a venire.

Scontri e Dichiarazioni

La tensione tra i due tecnici è cresciuta nel tempo, con dichiarazioni pubbliche e risposte pungenti. Un esempio è la reazione di Mazzarri dopo una vittoria del Napoli contro il Genoa, dove ha sottolineato la superiorità della sua squadra e ha espresso disprezzo per il comportamento di Gasperini.

“Ho sentito l’altro allenatore (Gasperini n.d.r.) dire delle cose. Capisco che brucia perdere un derby e poi ci si arrampica sugli specchi. Quello che dice Gasperini lo valutate voi. Lui dica ciò che vuole per giustificare questa sconfitta, a me non interessa ciò che dice il signor Gasperini. Sono al quarto anno di Serie A, lui al primo: ho un po’ d’esperienza in più”.

Gasperini fu vicino al Napoli

In un interessante sviluppo, Gasperini è stato vicino a prendere il posto di Mazzarri sulla panchina del Napoli. Questo potenziale cambio di ruoli non si è mai concretizzato, ma ha aggiunto ulteriore pepe alla loro rivalità.

“Mi sarebbe piaciuto andare al Napoli, ma De Laurentiis e Mazzarri se la sono suonata e cantata da soli”.

Atalnta-Napoli

Ora, con Mazzarri tornato a Napoli e Gasperini alla guida dell’Atalanta, la loro rivalità si rinnova in un contesto diverso. La partita di Bergamo non è solo un confronto tattico tra due grandi squadre di Serie A, ma anche l’ultimo capitolo di una lunga storia tra due allenatori che non hanno mai nascosto la loro reciproca antipatia.

L’Importanza della Partita

Al di là della rivalità personale, la partita ha un’importanza cruciale per la classifica di Serie A. Atalanta cerca di consolidare la sua posizione in zona Champions, mentre il Napoli punta a mantenere il suo primato.

La sfida Atalanta-Napoli è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio. Non solo per la qualità del gioco che si prevede in campo, ma anche per la storia e la rivalità che si rinnova tra Gasperini e Mazzarri. Un match che promette di essere ricco di tattiche raffinate e di momenti indimenticabili.