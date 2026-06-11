Aston Villa valuta Suzuki del Parma come possibile sostituto di Martinez.

MILANO, ITALIA – 3 MAGGIO: Zion Suzuki del Parma Calcio 1913 parla con il compagno di squadra Abdoulaye Ndiaye durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e Parma Calcio 1913 allo Stadio Giuseppe Meazza il 3 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Juventus mira a Emiliano Martinez

La Juventus sta accelerando i propri sforzi per ingaggiare il portiere argentino Emiliano Martinez dall’Aston Villa in questa sessione estiva di mercato. Recenti notizie indicano che il club della Premier League potrebbe considerare di sostituire Martinez con Zion Suzuki del Parma. Secondo diverse fonti, la Juventus ha già raggiunto un accordo per i termini personali con il vincitore della Coppa del Mondo 2022, che si appresta a entrare nell’ultimo anno del suo contratto con l’Aston Villa.

Martinez sembra pronto ad accettare un’offerta di contratto da 5 milioni di euro a stagione dall’Old Lady. Tuttavia, rimane da risolvere la questione del trasferimento, poiché il Villa sembra intenzionato a chiedere una cifra intorno ai 15 milioni di euro per il 33enne, mentre i bianconeri sperano di assicurarsi le sue prestazioni a un costo molto ridotto.

Aston Villa considera Zion Suzuki come possibile sostituto

Se il trasferimento di Martinez dovesse materializzarsi, l’Aston Villa potrebbe volgere la propria attenzione verso Zion Suzuki, come confermato dalle più recenti indiscrezioni di Fabrizio Romano. Villa ha tenuto d’occhio il portiere giapponese negli ultimi mesi e Suzuki è attualmente presente nella lista di tre portieri sotto considerazione dal club. La ricerca di un nuovo portiere è una priorità per il Villa, e le recenti prestazioni di Suzuki lo rendono un candidato interessante.

Il 23enne ha collezionato 57 presenze con il Parma da quando è approdato dalla Urawa Red Diamonds nell’estate del 2024. Inoltre, ha dimostrato di avere un buon rendimento nella massima serie italiana, prima di dover affrontare un lungo infortunio che lo ha costretto a saltare ben 16 partite a causa di una frattura della mano. Questi eventi hanno messo a dura prova la sua resistenza, ma ora sembra essere pronto a tornare in forma e a riassumere il proprio posto nella squadra.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, un’altra opzione per l’Aston Villa è James Trafford, portiere attualmente in forza al Manchester City e alla nazionale inglese. Anche se quest’ultima notizia può far crescere la competizione per Suzuki, l’interesse dell’Aston Villa nei confronti del giovane giapponese rimane forte.

La Juventus, da parte sua, spera di accelerare i tempi per l’acquisto di Martinez. Se l’operazione dovesse chiudersi, il mercato si potrebbe animare ulteriormente, con ulteriori trattative in vista. I bianconeri sanno bene che una figura esperta come Martinez potrebbe apportare un grande valore alla loro squadra e sono pronti a fare di tutto per assicurarsi le sue prestazioni.

Negli ultimi anni, il ruolo dei portieri nel calcio europeo ha visto grandi cambiamenti e investimenti. I club ora sono sempre più disposti a spendere cifre considerevoli per assicurarsi i migliori talenti. Questo trend potrebbe ulteriormente influenzare l’immediato futuro di portieri come Zion Suzuki e James Trafford, che si trovano in una posizione privilegiata per ricevere offerte dai club di vertice.

Anche se la sessione di mercato è appena iniziata, le trattative attorno ai portieri sembrano già calde. Le squadre sono costrette a riflettere attentamente sulle proprie decisioni, considerando anche il valore di mercato dei calciatori. La Juventus e l’Aston Villa, in particolare, si stanno preparando a un’estate calda, con molte opportunità e possibilità di scambio che potrebbero avere un impatto significativo sulla prossima stagione.

Con l’occhio rivolto verso il futuro, i tifosi di entrambe le squadre rimangono in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle trattative in corso. La scelta di un portiere è sempre delicata e le prossime settimane saranno cruciali per determinare i destini di giocatori come Martinez, Suzuki e Trafford.

Fonte: Fabrizio Romano, Calciomercato.com, Getty Images.

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