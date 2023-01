Arrestato Matteo Messina Denaro: ecco dove si trovava

Matteo Messina Denaro è stato arrestato era latitante da oltre trenta anni è stato preso a Palermo in una clinica privata.

Matteo Messina Denaro, il boss mafioso latitante da 30 anni e considerato il numero uno dei ricercati in Italia, è stato arrestato dai carabinieri dei Ros nella clinica privata “La Maddalena” di Palermo. L’uomo, originario di Castelvetrano e 60 anni, era ricoverato nella clinica in “day hospital” al momento dell’arresto.

Il comandante Pasquale Angelosanto ha dato notizia dell’operazione effettuata dai carabinieri. Negli anni, Messina Denaro aveva allargato il suo potere ad altri mandamenti mafiosi della Sicilia, specialmente dopo l’arresto di altri boss noti come Totò Riina, Bernardo Provenzano e i fratelli Graviano.

Messina Denaro è stato condannato all’ergastolo come mandante delle stragi di Capaci e via D’Amelio. La sua cattura rappresenta un colpo importante per le forze dell’ordine e per la lotta contro la mafia in Italia.