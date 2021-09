Anguissa può giocare col Leciester: ecco il motivo

Il Napoli potrebbe avere qualche problema di rosa per giocare la gara col Leicester in Inghilterra, dove c’è la quarantena per chi proviene dalle zone rosse a causa del Covid. Gli azzurri potrebbero perdere alcuni giocatori, anche se il club è in contatto con la Uefa per cercare di risolvere il problema.

Secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno, uno dei giocatori africani della rosa del Napoli che potrebbe giocare con il Leicester è Zambo Anguissa. Il nuovo acquisto del Napoli ha giocato in Camerun, paese che non è inserito nella lista delle zone rosse.