Anguissa: “Felice di essere al Napoli. Vardy pericoloso, ma attenti a tutto il Leicester”

Frank Anguissa, centrocampista del Napoli, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con il Leicester. Il giocatore preso in prestito dal Fulham è stato una delle sorprese della prima giornata di campionato e con il Leicester sarà sicuramente di nuovo in campo, anche a causa dell’emergenza a centrocampo con Demme e Lobotka che non sono ancora tra i convocati a causa degli infortuni.

Anguissa perla del Leicester e dice: “Giocano molto bene, sono molto veloci. Differenze tra Premier e Serie A? In Italia c’è molto tatticismo, mentre in Inghilterra c’è maggiore intensità“. Uno dei compiti di Anguissa è quello di arginare le offensive avversarie. Uno dei pericoli maggiori della squadra di Rodgers è sicuramente Vardy: “Sicuramente è uno dei migliori attaccanti e migliori giocatori, sicuramente è pericoloso, ma noi dobbiamo focalizzarci su tutta la squadra e non su un singolo calciatore“.

FOTO: SSCN.

