Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, in conferenza stampa ha commentato la prossima sfida di Champions League contro il Napoli, un club che ha un posto speciale nel suo cuore.

Ancelotti su Real Madrid-Napoli



Ancelotti ha sottolineato l’importanza della partita contro il Napoli, un incontro che potrebbe determinare la posizione del Real Madrid nella fase a gironi della Champions League. “Per superare il Napoli servirà la migliore prestazione possibile,” ha dichiarato, riconoscendo la forza e la motivazione ritrovata del Napoli sotto la guida di Mazzarri.

Nessuna Vendetta verso il Napoli

Parlando dei suoi trascorsi a Napoli, Ancelotti ha ricordato con affetto il suo tempo in Campania, smentendo qualsiasi sentimento di rivalsa per come è terminata la sua esperienza lì. Per lui, la partita contro il Napoli non rappresenta una rivincita personale, ma piuttosto un’altra sfida professionale.

“A Napoli sono stato benissimo, non bisogna parlare di vendette o rivendicazioni. Ma vogliamo vincere per blindare il primo posto”.

Elogi a Mazzarri e Occhio al Contropiede del Napoli

Sul ritorno di Walter Mazzarri a Napoli, Ancelotti ha espresso ammirazione e amicizia, riconoscendo le competenze dell’allenatore italiano.

“Mazzarri non mi ha stupito, è un amico e un allenatore esperto che conosce bene il calcio italiano. E poi un cambio in panchina porta nei giocatori una motivazione supplementare”.

Ha inoltre avvertito del pericolo rappresentato dal contropiede del Napoli, menzionando in particolare Kvaratskhelia e Osimhen come giocatori chiave da tenere d’occhio.

“Il Napoli è pericoloso in ripartenza con Osimhen e Kvaratskhelia, dovremo essere bravi a contenerli”.

La Situazione del Portiere e il Talento di Bellingham

Parlando di Andrij Lunin, che sostituirà Kepa tra i pali, Ancelotti ha sottolineato la preparazione e la prontezza del giovane portiere. Ha anche lodato il talento e la maturità di Jude Bellingham, evidenziando la sua capacità di adattarsi rapidamente in diversi contesti calcistici.

La conferenza di Carlo Ancelotti ha mostrato una visione equilibrata e rispettosa della sfida imminente contro il Napoli in Champions League. L’approccio del tecnico del Real Madrid riflette un profondo rispetto per il gioco e per gli avversari, sottolineando l’importanza della strategia e della preparazione in vista di importanti incontri internazionali.