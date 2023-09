Alvino su Natan: “Farà l’esordio col Napoli, sarà dura difendersi da pregiudizi”

Carlo Alvino solleva un’interessante questione sull’esordio del difensore brasiliano Natan nel match tra Bologna e Napoli.

CALCIO NAPOLI. Carlo Alvino ha parlato di Natan, pronto a fare il suo esordio da titolare con la maglia del Napoli nella sfida contro il Bologna. Queste le parole del giornalista: “Mi chiedo se sarà più difficile per lui difendere il Napoli dagli attacchi del Bologna o se stesso dall’odioso pregiudizio e dalla spocchia di chi lo ha già bocciato solo perché mai visto in campo“.

“Fortunatamente saranno in maggioranza quelli che lo sosterranno e incoraggeranno. Natan gioca col Napoli! In bocca al lupo a lui” ha aggiunto Alvino.

Il giovane brasiliano, complice l’emergenza in difesa, è pronto a fare il suo esordio dal 1′ minuto al Dall’Ara. Un banco di prova non facile, tra gli attacchi degli avversari e i pregiudizi di chi lo ha già etichettato negativamente senza averlo mai visto all’opera. Alvino si augura che i tifosi lo sostengano in questa prima assoluta con la maglia azzurra.