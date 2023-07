Alvino risponde a capello sugli scudetti della Juve: "Che barbaro coraggio. "

L’ex allenatore della Juventus, Fabio Capello, torna a parlare di Calciopoli e scudetti, sollevando una forte risposta del giornalista Carlo Alvino.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La controversia su Calciopoli e il numero degli scudetti vinti dalla Juventus continua a far discutere. L’ex allenatore della Juventus, Fabio Capello, ha recentemente rilasciato dichiarazioni che hanno suscitato un’accesa risposta da parte del giornalista Carlo Alvino.

Durante la celebrazione del centenario della famiglia Agnelli alla guida della Juventus, Capello ha riportato alla luce la questione di Calciopoli. “Che emozione la prima maglia juventina! Giocare davanti all’Avvocato, che aveva un fascino pazzesco, e poi l’emozione del primo Scudetto… A proposito: per me gli Scudetti sono 38, li abbiamo vinti, dominando, tutti insieme. Forza Juve!”, ha affermato Capello.

Le dichiarazioni di Capello non sono passate inosservate. Carlo Alvino, conosciuto giornalista sportivo, ha replicato duramente nel corsod el programma “Ne parliamo da Dimaro” in onda su Canale Otto: “Capello ha avuto un coraggio barbaro perché di quello si tratta. Nessuno ha avuto il coraggio di dirgli che il silenzio è d’oro, soprattutto in vicende come quella legata alla Juventus“.

Le dichiarazioni di Capello e la risposta di Alvino sono solo l’ultimo capitolo di una lunga storia di controversie e dibattiti che coinvolge uno degli episodi più bui del calcio italiano.