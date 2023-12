Alvino: "Modello Napoli esempio per la Serie A, ma ADL resta solo"

Il giornalista Alvino commenta le indagini della Finanza all’Hellas Verona, ponendo il Napoli come modello virtuoso del calcio italiano.

Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, è intervenuto a Radio Goal rilasciando alcune dichiarazioni sul momento del Napoli e della Serie A. Commentando le recenti indagini della Guardia di Finanza nei confronti dell’Hellas Verona, Alvino ha sottolineato come il Napoli rappresenti un modello di trasparenza e correttezza per il calcio italiano.

Le indagini sulla Salernitana e l’Hellas Verona

Alvino ha espresso la sua opinione sulle indagini della Guardia di Finanza sulla Salernitana e l’Hellas Verona: “Punto molto sulla trasparenza degli atti del Napoli e sull’onesta di una linea dirigenziale che fa dei comportamenti sani il suo mantra. Il modello Napoli dev’essere quello di riferimento del calcio italiano, De Laurentiis resta sempre solo in queste battaglie però“.

Lo scudetto del 2023

Alvino ha poi parlato dello scudetto vinto dal Napoli nel 2023: “Lo scudetto lo ha vinto questa società in maniera talmente bella che resterà per sempre nella memoria del calcio italiano. Mi sarebbe piaciuto pensare che fossimo all’inizio di un ciclo, ma non sarà così per diverse ragioni anche se il Napoli in campionato continuerà a dire la sua e difenderà il quarto posto“.

Il Napoli è un modello per il calcio italiano

Alvino ha concluso l’intervista elogiando il Napoli e la sua gestione: “Il Napoli è una società modello, che fa del rispetto delle regole e della trasparenza i suoi valori fondanti. De Laurentiis è un imprenditore visionario, che ha portato il Napoli ai vertici del calcio italiano“.

Ciononostante, il presidente De Laurentiis resta spesso solo nel portare avanti queste battaglie a favore della legalità nel mondo del pallone. Nonostante lo splendido traguardo raggiunto con la vittoria dello scudetto, è difficile pensare che si possa aprire un ciclo vincente a causa di vari fattori. Ma il Napoli rimarrà comunque competitivo ai vertici.